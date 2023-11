The Game Awards 2023: polemiche per Starfield, Street Fighter 6 e FF16, esclusi dai GOTY

Le Nomination dei Game Awards 2023 annoverano una vasta serie di giochi che quest'anno ci hanno tenuto compagnia e che ora si daranno battaglia per conquistare il primato nelle relative categorie di riferimento. Da subito, però, saltano all'occhio alcuni grandi assenti, che pur gareggiando, non correranno per il titolo di Game of the Year.

Starfield, l'attesa space opera di Bethesda (nonché nuova IP dopo tanti anni), Street Fighter 6, il picchiaduro della celeberrima serie di Capcom, e Final Fantasy 16, ultimo episodio della nota saga di Square-Enix, non figurano infatti nell'elenco dei candidati dei GOTY nei The Game Awards 2023.

Per la precisione, Starfield al momento può contendersi unicamente il titolo come "Best RPG", sfidando Baldur’s Gate 3, Final Fantasy XVI, Lies of P e Sea of Stars. Final Fantasy 16 compete anche per la categoria "Miglior narrativa" e "Best Score and Music".

Street Fighter 6, invece, compare tra i nominati della categoria "Innovazione nell'accessibilità", "Best Fighting Game" e "Miglior gioco multiplayer".

Alla luce dell'esclusione di questi tre titoli dalla categoria "Game of the Year" (GOTY) sono affiorate in rete alcune polemiche. A far discutere non è solo la loro assenza, ma anche la presenza di alcuni nomi fra i candidati ritenuti da alcuni, a paragone, meno indicati.

Alcuni commentatori, ad esempio, lamentano la presenza di Resident Evil 4 tra i candidati, in quanto remake. In linea generale, naturalmente, in queste circostanze non esiste una lista universalmente condivisibile delle nomine e fra i numerosi utenti di X - e il popolo del web in generale - stanno emergendo posizioni nettamente contrapposte.