The Game Awards 2023, al via con il miglior indie: chi ha vinto il premio?

La notte di oggi è infuocata per il gaming: dopo aver passato settimane a fantasticare sui giochi che avremmo voluto vedere assolutamente ai The Game Awards 2023, è arrivato il momento di scoprire l'avvenire del 2024. Il palco dei TGA è stato caratterizzato dai nomi più o meno altisonanti dell'industry, i quali si sono mostrati in grande stile.

Nella prima metà di novembre, abbiamo avuto modo di scoprire quelli che sono stati tutti i candidati per ogni categoria premiata ai The Game Awards 2023, con innumerevoli progetti che, insieme ai giochi che si contendono il Game Of The Year di quest'anno, concorrono all'ottenimento di numerosi premi. Quest'anno, la categoria dei migliori giochi indie ai The Game Awards ha visto dalla sua i seguenti nomi:

Cocoon;

Dave the Diver;

Dredge;

Sea of Stars;

Viewfinder.

Pur essendo tutte e cinque le esperienze videoludiche pregiate e di qualità indiscussa (come dimostrato dalla loro presenza in una delle categorie più importanti dell'evento), solo una di loro ha avuto la meglio sulle altre. Ma qual è stato il gioco a vincere il premio?

Con candidati di tale caratura, la risposta è stata tutt'altro che scontata: ad aver conseguito il titolo di miglior gioco indie dell'anno è Sea of Stars. Ad un anno di distanza dalla premiazione di Stray come vincitore della medesima categoria, l'esperienza indipendente dell'anno ha sbaragliato la concorrenza, grazie all'apprezzamento della critica e del pubblico. Cosa ne pensate del gioco vincitore? Quale sarebbe stato per voi, invece, il miglior indie dell'anno? Ditecelo qui sotto nei commenti.