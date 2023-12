The Game Awards 2023: qual è il trailer più visto? Sorprese e conferme dalla Top 5

Le World Premiere dei Game Awards 2023 ci hanno riservato tante sorprese: l'entusiasmo della community per la finestra sul futuro del gaming aperta dallo show losangelino di Geoff Keighley si riflette nel volume delle visualizzazioni generate su YouTube dai singoli giochi mostrati nel corso dell'evento.

Al netto delle emozioni suscitate nel pubblico al momento della pubblicazione delle World Premiere, il metro di giudizio più adatto per 'tastare il polso' della community è rappresentato proprio dal numero di utenti che hanno deciso di ammirare i trailer di annuncio dai canali YouTube dei rispettivi sviluppatori.

Quali sono i filmati dei The Game Awards 2023 più visti dagli appassionati, quindi? Nei due giorni successivi allo show conclusosi con il trionfo di Baldur's Gate 3 con il GOTY 2023 dei TGA, il titolo che ha saputo calamitare maggiormente le attenzioni dei fan è Light No Fire, il 'No Man's Sky medievale' di Hello Games.

L'ultima esperienza interattiva open world ideata dal team inglese al seguito di Sean Murray è la vera sorpresa della Top 5 dei trailer TGA con più visualizzazioni su YouTube. Eccovi allora la classifica aggiornata alle ore 18:30 di domenica 10 dicembre:

Light No Fire - 4,4 milioni Marvel's Blade - 3,5 milioni God of War Ragnarok Valhalla - 3 milioni Jurassic Park Survival - 1,4 milioni Monster Hunter Wilds - 1 milione

Dietro ai 'magnifici cinque' dei Game Awards 2023 troviamo opere come Final Fantasy 7 Rebirth, OD - A Hideo Kojima Game ed Hellblade 2 Senua's Saga. Il trailer d'annuncio della canzone ufficiale No Promises to Keep di FF7 Rebirth ha appena superato il mezzo milione di visualizzazioni, mentre la nuova esperienza horror del papà di Metal Gear e il secondo capitolo dell'odissea di Senua devono 'accontentarsi' rispettivamente di 250mila e 210mila visualizzazioni. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra analisi sui 5 migliori trailer dei Game Awards 2023.