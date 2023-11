The Game Awards 2023: parte il Round 2 del 'GOTY della community', ecco i giochi candidati

Sullo sfondo della polemica social sulla cosiddetta 'tassa Xbox' e l'esclusione di Starfield dal GOTY dei TGA 2023, parte ufficialmente il Round 2 delle vocazioni per il Player's Voice Award, il premio della community che verrà assegnato durante la prossima kermesse videoludica presentata da Geoff Keighley.

Dei trenta videogiochi in nomination nel Round 1, la seconda fase del processo di votazioni per il cosiddetto 'GOTY della community' dei Game Awards 2023 coinvolgerà 'solo' dieci titoli. Eccovi allora l'elenco completo (e rigorosamente in ordine alfabetico) dei videogiochi che si contenderanno il passaggio al Round 3 e l'ingresso nella rosa finale dei cinque titoli candidati al Player's Voice Award:

Alan Wake 2

Baldurs’ Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Genshin Impact

Hogwarts Legacy

Honkai Star Rail

Lies of P

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Zelda: Tears of the Kingdom

Sfogliando l'elenco dei titoli scelti dalla community per il Player's Voice Award, è davvero impossibile non notare l'assenza di giochi come Super Mario Bros. Wonder, tra i videogiochi in nomination per la vittoria del GOTY ai The Game Awards 2023. Non riescono a passare al secondo turno dei 'GOTY della community' anche Starfield, Diablo 4, Street Fighter 6, Star Wars Jedi Survivor, Hi-Fi Rush e Counter Strike 2.