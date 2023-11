The Game Awards 2023, la sicurezza sarà intensificata: niente più disturbatori?

Nel recente passato Geoff Keighley ha avuto non pochi problemi con i disturbatori nel corso degli eventi da lui presentati. Celebre in particolare il Bill Clinton Kid dei The Game Awards 2022, salito all'improvviso sul palco proprio durante l'assegnazione del premio Game of the Year vinto da Elden Ring.

Una situazione analoga si è poi verificata anche alla Gamescom 2023: un fan ha invaso il palco dell'Opening Night Live citando non solo Bill Clinton ma anche Grand Theft Auto VI. Dopo questi precedenti è chiaro che il rischio è di un'ulteriore invasione anche in occasione dei The Game Awards 2023, ma forse stavolta la situazione potrebbe essere ben diversa: nel corso di un Q&A, Keighley ha confermato che per il nuovo evento è stata notevolmente intensificata la sicurezza.

Il presentatore afferma che questa volta sono state prese misure precauzionali più rigide in modo così di garantire l'incolumità di tutti i presenti, dal pubblico fino a lui stesso sul palco. Keighley non rivela in cosa consistono tali misure, presumibilmente proprio per evitare di renderle note e permette a qualche malintenzionati di elaborare stratagemmi volte ad aggirarle.

Questa volta, insomma, gli organizzatori della kermesse dovrebbero aver messo a punto controlli molto più intensi rispetto al passato in modo che nessun disturbatore possa salire sul palco. La speranza è che sia davvero così e la serata possa andare avanti in tutta serenità, con protagonisti assoluti soltanto i videogiochi.