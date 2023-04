The Game Awards 2023: Starfield, Spider-Man e Final Fantasy 16 nella scaletta del concerto

Il 'viaggio orchestrale' promessoci da Geoff Keighley con il concerto speciale per i dieci anni dei Game Awards avrà per protagonisti, tra gli altri, Starfield, Marvel's Spider-Man e Final Fantasy 16.

A darne conferma è lo stesso organizzatore e presentatore dei The Game Awards 2023 con la scaletta delle colonne sonore dei videogiochi e delle IP che saranno al centro dell'evento losangelino.

Oltre alla space opera di Bethesda, alla saga supereroica di Insomniac Games e all'epopea ruolistica di Square Enix, nel corso dello spettacolo avremo modo di ascoltare le versioni orchestrali dei brani più iconici di Elden Ring, Diablo, God of War, Hades, The Last of Us e tanti altri kolossal dell'industria dell'intrattenimento digitale. Eccovi allora la lineup dei titoli e delle serie videoludiche protagoniste del concerto per i dieci anni dei Game Awards:

Arcane

Diablo

Elden Ring

Final Fantasy XVI

God of War

Hades

Hogwarts Legacy

League of Legends

Marvel's Spider-Man

Starfield

Star Wars Jedi

The Last of Us

Lo show estivo per il decennale dei Game Awards si terrà il 25 giugno all'Hollywood Bowl di Los Angeles. Chissà, magari tra un brano e l'altro ci sarà spazio anche per alcune anticipazioni sui videogiochi che verranno mostrati a dicembre nelle immancabili World Premiere dei The Game Awards 2023.