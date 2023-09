The Game Awards 2023 e la storia dei Game of the Year: chi vincerà il decimo GOTY?

Dopo aver ripercorso la storia dei TGA con il concerto estivo dei The Game Awards 2023, i curatori dei social dell'evento videoludico organizzato e presentato da Geoff Keighley solleticano la curiosità degli appassionati di videogiochi elencando i vincitori dei passati Game of the Year.

Lo spettacolo videoludico che si terrà il 7 dicembre in quel di Los Angeles celebrerà i 10 anni di Game Awards: in funzione di questa importante ricorrenza, la macchina promozionale e comunicativa dei TGA si rimette in moto per invitare gli appassionati a rivivere le emozioni delle passate edizioni dell'evento con un post sui social che elenca, appunto, i precedenti nove vincitori del premio più prestigioso della manifestazione curata da Keighley, partendo dal GDR Dragon Age Inquisition per arrivare al viaggio intrapreso dai Senzaluce nella dimensione open world di Elden Ring.

2014 - Dragon Age: Inquisition

2015 - The Witcher 3 Wild Hunt

2016 - Overwatch

2017 - The Legend of Zelda Breath of the Wild

2018 - God of War

2019 - Sekiro Shadows Die Twice

2020 - The Last of Us Part 2

2021 - It Takes Two

2022 - Elden Ring

Alla luce di un 2023 a dir poco sensazionale per i patiti di videogiochi, l'aspra battaglia inscenata tra God of War Ragnarok ed Elden Ring lo scorso anno per la conquista del GOTY potrebbe impallidire rispetto allo scontro senza esclusione di colpi che, di qui a breve, infiammerà le votazioni per il Game of the Year 2023.

Le Nomination per i TGA 2023, seguendo le tempistiche degli scorsi anni, dovrebbero essere annunciate nel corso del mese di novembre: nell'elenco dei videogiochi che ambiscono a conquistare la decima, prestigiosa statuetta del GOTY dei Game Awards dovremmo ritrovare kolossal del calibro di Baldur's Gate 3, Starfield e Zelda Tears of the Kingdom, per tacere dei tanti altri titoli che, in questi mesi, hanno conquistato il favore del pubblico e della critica con recensioni dalla media voto altissima. E voi, su quale 'cavallo videoludico' puntate per il decimo GOTY della storia dei The Game Awards?