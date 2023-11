The Game Awards 2024, ancora polemiche: nomination annunciate prima della scadenza

Lo show dei Game Awards 2024 continua a far parlare di sé, e non sono per la prospettiva di una grande serata di premiazioni e annunci. Dopo le polemiche per alcuni grandi esclusi dal GOTY e per la presenza di Dave the Diver tra gli indie, il creatore di Pentiment ha sollevato un'altra questione piuttosto rilevante.

Josh Saywer ha fatto notare che, per il secondo anno consecutivo, le nomination per i The Game Awards 2023 sono state annunciate prima della data di scadenza per la candidatura. "Credo sia divertente il fatto che per il secondo anno consecutivo The Game Awards ha indicato una data di scadenza per la candidatura per poi annunciare le nomination una settimana prima di quella data. Per pura coincidenza, Pentiment l'anno scorso è stato lanciato il 15 novembre".

L'autore ha probabilmente ancora il dente avvelenato per quanto accaduto l'anno scorso, quando le nomination dei The Game Awards 2022 sono state svelate nella giornata del 14 novembre nonostante la data limite per le candidature fosse fissata al 18 novembre. Pur rientrando nel cut-off temporale dettato dal regolamento, il suo Pentiment, uscito il 15 novembre, non è dunque riuscito a trovare un posto tra i nominati della passata edizione dello show. "I detrattori potrebbero dire che non sarebbe stato nominato in ogni caso. Posso capirlo. Tuttavia, la discrepanza tra la data di scadenza e la data di annuncio è ugualmente molto ridicola", ha poi aggiunto il Game Director di Pentiment, che ricordiamo essere stato accolto in maniera molto calorosa dalla critica (leggete la nostra recensione di Pentiment, già che ci siete).

Un'altra gatta da pelare per l'organizzazione dei Game Awards, che con quest'anno s'è resa protagonista anche di un'altra incongruenza candidando nella categoria di Best Esports Coach Remy "XTQZZZ" Quoniam, il quale non ha mai lavorato come coach nel 2023.