The Game Awards: annunciata la partnership con Discord

L'attesa per la nuova edizione dei The Game Awards si fa sempre più forte. Molti utenti attendono quel momento dell'anno per la proclamazione del prestigioso titolo del Game Of The Year, anche se il palco dei TGA è anche un importantissimo palco d'esposizione e vetrina videoludica per le produzioni in arrivo nell'anno seguente.

Da oggi, 10 novembre 2022, sappiamo ufficialmente la data delle nomination dei The Game Awards. Tuttavia, le soprese per i fan che seguiranno l'evento non terminano qui: poche ore l'annuncio della data che alzerà ufficialmente il sipario sui giochi in nomination presso l'evento, infatti, gli organizzatori della fiera videoludica hanno annunciato una nuova ed importante collaborazione con un'azienda leader - o meglio, una tra le più importanti e note - del settore delle comunicazioni digitali per il mondo dei videogiochi e non solo.

The Game Awards ha annunciato una partnership con Discord. Tale evento segnerà un momento di grande novità per gli utenti, i quali potranno accedere - attraverso l'apposito canale sulla piattaforma Discord - ad una serie di funzioni che garantiranno la partecipazione attiva degli spettatori. Quest'ultimi, infatti, attraverso l'accesso al server dei The Game Awards potranno:

Votare i candidati nel server dei TGA

Guardare i TGA in diretta con altri utenti attraverso la funzione di Watch Party (anche chiamata Watch Together)

Potranno prendere parte ad eventi cono ospiti speciali

Sarà messo in palio un premio - non definito - per il miglior supporto alla comunità.

La funzione proposta dall'organizzazione è già attiva da oggi, 10 novembre 2022. Gli utenti hanno così modo di poter prendere parte attivamente alla premiazione che inizierà l'8 dicembre 2022, creando uno spirito di community anche grazie alla facilità d'utilizzo e alla versatilità di Discord come piattaforma social. Ciò consentirà a tutti di prendere parte all'evento anche da casa, seppure anche per i TGA ci sia stato un ritorno alla presentazione non in digitale. Infatti, i recenti allentamenti sulle misure di sicurezza derivanti dalla pandemia hanno fatto sì che i The Game Awards potessero tornare ai fasti di un tempo - con le dovute limitazioni, poiché non si tratta dell'evento videoludico più importante dell'anno -. Da poco tempo, quindi, sono state aperte le vendite dei biglietti per partecipare ai The Game Awards dal vivo.

L'8 dicembre 2022 si avvicina e non vediamo l'ora di sapere cos'avrà in serbo per noi l'evento presentato da Geoff Keighley. Quale sarà il Game Of The Year 2022? Purtroppo toccherà attendere ancora un mese per conoscere la risposta alla domanda. Tuttavia, nell'attesa della nuova edizione dei The Game Awards, vi invitiamo a scoprire tutti i vincitori del GOTY ai The Game Awards.