Ai The Game Awards attesi 15 reveal! Spuntano nuovi indizi su Crash Bandicoot Worlds

Solo pochi giorni fa, Geoff Keighley aveva promesso l'annuncio di dieci giochi inediti ai The Game Awards: ora, sembra proprio che i reveal saranno ancora più numerosi!

Nel corso di una nuova sessione di "Ask Me Anything" organizzata su Twitter, il giornalista canadese ha risposto ad alcune domande rivoltegli da parte del pubblico. Nel far questo, Keighley è ritornato sul tema delle presentazioni di nuovi titoli durante lo show. Nel breve filmato che trovate in calce, viene svelato che in verità i "giochi completamente nuovi" presenti ai Game Awards 2019 saranno più di dieci: il nuovo totale riportato da Keighley è di circa quindici! Ai reveal si alterneranno aggiornamenti relativi a produzioni già annunciate e, ovviamente, le assegnazioni dei Game Awards.

In seno alla community videoludica sono in molti ad interrogarsi su quelli che potrebbero essere i reveal attesi per l'evento e le voci di corridoio sono le più disparate. Tra queste ultime figura anche il possibile annuncio di Crash Bandicoot Worlds ai Game Awards. Già chiacchieratissimo, la presunta nuova produzione dedicata all'amato marsupiale è ora protagonista di un nuovo rumor, che vorrebbe il reveal come ormai imminente. A generarlo, un peculiare avvistamento: sette grandi influencer hanno infatti inaspettatamente ricevuto in omaggio oggettistica a tema Crash Bandicoot ornata dal classico berretto di Babbo Natale. Qualcosa di simile era accaduto in passato, alla vigilia della presentazione di Crash Team Racing Nitro-Fueled ai Game Awards 2018: che qualcosa stia effettivamente bollendo in pentola? Non ci resta che attendere la prossima settimana per scoprirlo!