The Game Awards: la categoria Miglior Remake è stata presa in considerazione, ma scartata

I The Game Awards 2023 si avvicinano sempre più, e nel mentre attendiamo la kermesse d'apertura che si terrà nella notte tra il 7 e l'8 dicembre sono già state aperte le votazioni del Player's Choice Awards. Nel corso di un recente Q&A, il conduttore e organizzatore Geoff Keighley ha svelato alcuni retroscena sullo show.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito all'arrivo di un numero sempre crescente di remake di qualità, primi su tutti i rifacimenti della serie di Resident Evil (anche quest'anno in lizza per il premio di Gioco dell'anno con Resident Evil 4), Demon's Souls Remake, Final Fantasy VII Remake, senza dimenticare la futura pubblicazione di Silent Hill 2 Remake. Con la presenza di così tanti prodotti che si rifanno al passato, qualcuno si è chiesto se fosse il caso di aggiungere un premio dedicato ai remake. Keighley ha svelato che la cosa è stata presa in considerazione dall'organizzazione dei TGA, ma che è stata infine scartata.

"L'altra cosa che la gente chiede sempre è perché non abbiamo una categoria Miglior remake o remaster. Ne abbiamo parlato. Penso che la domanda sia: ci sono cinque remake fantastici ogni anno?" Alcuni anni ci sono - ce ne sono stati alcuni fantastici quest'anno, ovviamente Resident Evil 4 è nominato come Gioco dell'anno. Dead Space, un sacco di altri buoni remake che è uscito quest'anno. E la domanda allora è: a causa di questo, quei remake non avrebbero diritto al titolo di Gioco dell'anno? Quindi sì, niente di nuovo quest'anno a livello di categorie, ma è sicuramente qualcosa di cui parliamo ogni anno e proviamo a valutare il modo migliore per farlo".

Più avanti nello streaming, a Keighley è stato domandato se la categoria di Miglior Attore non Protagonista fosse mai stato valutato per l'evento, dato l'aumento del numero di performance impressionanti rese possibili dal miglioramento delle tecnologie impiegate dagli studi. Keighley ha risposto che anche questa è stata discussa internamente, ma la sua inclusione avrebbe sia pro che contro.

"Ne abbiamo parlato. Ci sono tante grandi performance. D'altra parte, abbiamo alcune persone che dicono 'voi ragazzi vi concentrate un po' troppo sugli aspetti narrativi dei giochi', e 'siete troppo simili agli Oscar, avete la scrittura, la recitazione e questo tipo di premi, e dovreste concentrarvi maggiormente sugli aspetti guidati dal gameplay. Supportare la performance è qualcosa a cui abbiamo sicuramente pensato. Sono orgoglioso che il nostro premio per la recitazione sia sempre stato neutro rispetto al genere. Abbiamo iniziato nel 2014, non abbiamo [premi] attore e attrice, li uniamo semplicemente in uno solo categoria di recitazione, che penso sia stata la scelta giusta che abbiamo fatto in passato".