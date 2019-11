The Game Awards, da Death Stranding a Control: quali sono i giochi con più nomination?

Puntuale ormai da qualche anno, si avvicina il periodo di svolgimento della cerimonia di assegnazione dei The Game Awards, la cui conduzione è ancora una volta affidata a Geoff Keighley.

Un'occasione per celebrare l'intera industria videoludica e le produzioni che hanno scandito l'incedere dell'ultimo anno. L'annuncio delle nomination per i The Game Awards 2019, per un totale di ventinove categorie, incluse le categorie Esport, ha sancito ufficialmente l'apertura del percorso di avvicinamento all'evento invernale. Ma quali sono i giochi che hanno ricevuto il maggior numero di candidature?

A guidare la lista troviamo Death Stranding, ultima produzione di Hideo Kojima e opera prima di Kojima Productions. L'attesa produzione si è infatti assicurata un totale di nove nomination, che spaziano da miglior action/adventure a miglior direzione artistica, includendo anche la candidatura Gioco dell'Anno. Da segnalare la presenza di due candidatura nella medesima categoria: per la miglior performance risultano infatti in lizza sia Norman Reedus/Sam Porter Bridges sia Mads Mikkelsen/Cliff.

A brevissima distanza, segue Control, nuova IP nata in casa Remedy, candidata ad otto statuette. Anche in questo caso, si spazia da miglior direzione artistica a miglior narrativa, sino all'ambito Game of the Year. Terzo posto per Sekiro: Shadows Die Twice, anch'esso candidato a miglior gioco dell'anno, il titolo From Software conquista cinque candidature.

Concludiamo la nostra disamina segnalando che tra gli altri candidati a Game of the Year troviamo Resident Evil 2 Remake e The Outer Worlds, entrambi con un totale di quattro nomination, e Super Smash Bros Ultimate, con tre candidature. Interessante, infine, la categoria Best Family Game, che vede tra i candidati esclusivamente titoli di casa Nintendo! Quali sono i vostri pronostici?

Ricordiamo che i The Game Awards, oltre a celebrare il recente passato, saranno un'occasione interessante per guardare a ciò che attende i videogiocatori in futuro. Come di consueto, l'evento ospiterà infatti diverse World Premiere, tra le quali è già stato confermato il nuovo progetto di WolfEye Studios.