The Game Awards: il doppiatore di Batman Arkham Origins promette sorprese durante l'evento

Roger Craig Smith, il doppiatore del Cavaliere Oscuro in Batman Arkham Origins, alimenta i rumor legati all'annuncio del nuovo videogioco di Batman a firma WB Games durante i The Game Awards 2019.

Attraverso il suo canale Twitter ufficiale, il doppiatore del Batman di Arkham Origins ha invitato tutti gli appassionati di questa iconica serie a "tenere gli occhi e le orecchie aperte sui The Game Awards 2019 di questa sera! C'è qualcosa che ho cucinato per voi...", aggiungendo subito dopo tutti i riferimenti e i canali da cui poter assistere alla cerimonia presentata e organizzata da Geoff Keighley.

Come suggerito da innumerevoli voci di corridoio rimbalzate in rete in questi mesi, la sorpresa che può avere in serbo per noi Smith durante i TGA 2019 non può che essere rappresentata dall'annuncio ufficiale del nuovo videogioco del Cavaliere Oscuro in sviluppo presso gli studi di WB Games Montreal, conosciuto fino ad oggi con il nome in codice di Batman Court of Owls (per via del legame narrativo e contenutistico che sembrerebbe esserci tra il gioco e il gruppo criminale della Corte dei Gufi) o, più di recente, come Batman Arkham Legacy.

Per avere un quadro più chiaro della situazione, quindi, non possiamo fare altro che attendere l'inizio dei The Game Awards 2019, previsto per le ore 02:30 italiane di questa notte a cavallo tra il 12 e il 13 dicembre.