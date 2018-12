The Game Awards: durata e altri dettagli svelati da Geoff Keighley

Geoff Keighley ha condiviso su Twitter un brevissimo video per svelare gli ultimi dettagli in vista dei Game Awards 2018, in programma questa notte a partire dalle 02:30 del mattino, ora italiana.

Geoff ricorda che lo show durerà circa due ore e mezzo, per noi italiani dunque l'orario di fine è previsto tra le 05:00 e le 05:30 del mattino, lo start è fissato come detto per le 02:30 ma seguendo la linea degli anni scorsi possiamo aspettarci circa 30 minuti di pre show con un inizio effettivo previsto per le 03:00.

Il giornalista ha poi confermato la presenza di una orchestra live ed ha confermato un "numero record" di voti per eleggere il Game of the Year. Geoff ricorda poi alcuni degli ospiti previsti, tra cui Phil Spencer e Shawn Layden, infine viene confermato il reveal del nuovo Far Cry.

Vi ricordiamo che i Game Awards 2018 potranno essere seguiti in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it dalle 02:30, con pre show al via a partire da mezzanotte.