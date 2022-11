The Game Awards GOTY: da Bayonetta 3 a Tunic, i grandi assenti dalle nomination

L'annuncio dei videogiochi in nomination ai The Game Awards 2022 s'accompagna all'inevitabile polemica social per i titoli assenti dall'elenco dei candidati alla vittoria del prestigioso Game of the Year.

Nel corso della cerimonia che si terrà il 14 dicembre, Geoff Keighley premierà con la statuetta del GOTY 2022 gli sviluppatori di uno dei titoli scelti per rappresentare 'il meglio del meglio' delle esperienze interattive dell'ultimo anno. Alla pronosticata lotta al GOTY tra Elden Ring e God of War Ragnarok, parteciperanno anche A Plague Tale Requiem, Horizon Forbidden West, Stray e Xenoblade Chronicles 3.

L'anno videoludico che sta per concludersi, però, ha visto approdare sul mercato dei titoli non meno meritevoli di rientrare nella prestigiosa lista delle Nomination dei Game Awards 2022 per il GOTY. Tra i giochi candidati nelle diverse categorie dei TGA spiccano, ad esempio, i nomi ricorrenti di opere come Tunic, Bayonetta 3, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Neon White e Immortality. E che dire allora di Gran Turismo 7, NORCO, Sifu, Inscryption, Tinykin, Return to Monkey Island e Cult of the Lamb?

Certo, per quest'anno è difficile che si ripetano le aspre polemiche che hanno investito gli organizzatori dei TGA per l'assenza di Forza Horizon 5 dalle Nomination al GOTY 2021, ma è sempre utile ricordare che un premio come il Game of the Year, per quanto prestigioso possa essere, non riuscirà mai a sintetizzare e rappresentare appieno i gusti e le esigenze dell'intera community di videogiocatori.