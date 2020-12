The Game Awards e Microsoft: 'un paio di momenti' allo show, ma occhio alle aspettative!

Contestualmente all'invito di PlayStation a seguire i The Game Awards 2020, giungono ulteriori precisazioni in merito alla presenza di Microsoft all'atteso evento videoludico.

A offrire dettagli in merito è Aaron Greenberg, dirigente di Redmond responsabile del dipartimento marketing per i giochi Xbox. Dalle pagine del proprio account Twitter, quest'ultimo ribadisce l'importanza dell'evento, ma invita la platea di appassionati a conservare un livello di aspettative realistico. "Vedrete noi e i nostri canali social promuovere la trasmissione dei The Game Awards 2020 di domani. - scrive Greenberg - Speriamo che supporterete l'industria e che vi sintonizzerete. Nonostante siano in programma un paio di momenti per noi allo show, vorrei contenere le aspettative rispetto alle speculazioni a cui sto assistendo, specialmente in confronto a quanto abbiamo fatto lo scorso anno!".



Nel corso dell'edizione 2019 dei The Game Awards - lo ricordiamo - Microsoft aveva sorpreso il pubblico presentando il design ufficiale di Xbox Series X e mostrando il primo trailer di Senua's Saga: Hellblade II. Al momento, non vi sono dettagli ulteriori su quanto sarà mostrato dal colosso di Redmond in occasione dello show in programma per la notte tra giovedì 10 e venerdì 11 dicembre. Tra le informazioni certe, troviamo ad ogni modo la presenza di Phil Spencer al pre-show dei The Game Awards 2020.