Ai The Game Awards saranno presenti oltre trenta annunci, dichiara Keighley

Siamo giunti a pochissimi giorni di distanza dall'inizio dei The Game Awards. Tra la decisione di quale sarà il miglior gioco del 2022 e molto altro, l'attesa della critica e dell'utenza attorno all'evento presentato da Geoff Keigley si fa sentire, e ad esacerbare tale sentimento vi è lo stesso presentatore con le sue importanti dichiarazioni.

Da poco, infatti, il conduttore dell'evento ha rilasciato alcuni dettagli che faranno la gioia dei fan, proprio a causa delle informazioni rilasciate circa il palinsesto - non ancora noto nella sua interezza - dell'importantissimo showcase. Geoff Keighley ha parlato un po' di quello che sarà il giorno dei The Game Awards, affermando quanto di non sentirsi così bene per uno show da parecchio tempo. Come mai? La notte dell'8 dicembre 2022 riserverà numerosissime sorprese per i videogiocatori di tutto il mondo, al di là della nomination per il Game Of The Year 2022 secondo la critica e secondo l'utenza.

Infatti, come già sappiamo anche sulla base di quanto visto nelle precedenti edizioni, vi sarà una corposa serie di annunci che accompagneranno tutti quanti nella notte dell'8 dicembre. Geoff Keighley ha dichiarato che vi saranno tra i trenta ed i quaranta annunci, garantendo così tante belle novità. D'altronde, tra conferme di progetti in cantiere e reveal delle date d'uscita di altri titoli, vi sarà un "discreto numero" di prodotti che verranno rivelati in world premiere. "Sono piuttosto eccitato", afferma il presentatore.

"Abbiamo migliaia di fan ancora con noi, una line-up veramente forte di annunci e contenuti e un buon show in generale. Quindi sono molto eccitato. Se tutto regge e riusciamo a mantenere nascosta qualche sorpresa, sarà una notte MOLTO divertente. Non mi sentivo così bene per uno show da un po' di tempo. Non penso che abbiamo molti trailer in computer grafica. Ce ne sono un paio, che io ricordi, ma in generale un sacco di gameplay". Tali dichiarazioni non lasciano altro che ben sperare sulla serata dell'8 dicembre che, stando a quanto affermato da Keighley, sarà ricca di soprese.

Non possiamo ancora dirlo con certezza se ciò sia vero o meno. Tuttavia, anche in seguito alle recenti dichiarazioni sulla falsificazione dei voti del pubblico ai TGA, lo show dei prossimi giorni si prospetta essere un ottimo momento per i videogiocatori di tutto il mondo.