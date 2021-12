The Game Awards: vi sveliamo tutti gli ospiti della nostra maratona al via alle 15:00

Ci siamo! Oggi è il grande giorno dei The Game Awards, gli Oscar dei videogiochi andranno in onda il 10 dicembre a partire dalle 02:00 del mattino ora italiana ma ovviamente non vi lasceremo soli nell'attesa e per questa abbiamo preparato una lunghissima maratona con tanti amici e ospiti speciali.

A partire dalle 15:00 saremo in diretta su Twitch e inizieremo scaldare l'atmosfera in vista dell'arrivo degli ospiti: alle 16:00 sarà la volta di MikeShowSha mentre alle 17:00 arriverà Ualone a farci compagnia, seguito alle 18:00 da Farenz e alle 19:00 da Falconero, infine alle 20:00, giusto per l'ora di cena, ci intratterremo con Raiden e Midna dei PlayerInside.

Una giornata speciale per arrivare preparati al grande appuntamento con i The Game Awards, sarà una nottata molto lunga, a partire dalle 02:00 commenteremo l'evento fino all'alba e vi faremo quindi compagnia fino alle prime ore del mattino di venerdì.

Quali giochi ci saranno ai The Game Awards 2021? Tra le certezze, Suicide Squad Kill The Justice League e The Lord of the Rings Gollum, confermato anche il nuovo gioco di Sonic, Tanti i rumor che vogliono all'evento giochi come Senua's Saga Hellblade 2, Fable e Avowed di Obsidian. Ovviamente molto attese sono anche le premiazioni dei migliori giochi dell'anno con l'elezione del miglior gioco del 2021. Insomma.... vietatissimo mancare, vi aspettiamo sul canale Twitch di Everyeye.it dalle 15:00.