The Game Awards, trailer di Uncharted: Tom Holland ospite! Presente anche Eddie Vedder

Manca ormai soltanto una settimana circa all'edizione 2020 dei The Game Awards e il conto alla rovescia per l'atteso evento è ormai pienamente operativo: quali sorprese avrà in serbo la serata?

Per stuzzicare la curiosità dei videogiocatori e iniziare a offrire i primi indizi su quelli che potrebbero essere i contenuti protagonisti, l'organizzatore e conduttore Geoff Keighley ha confermato i primi ospiti. Dalle pagine del suo sempre attivissimo account Twitter ufficiale, il giornalista canadese conferma che alla serata dei The Game Awards 2020 sarà presente Tom Holland. Il giovane attore, come noto, interpreta il ruolo di Nathan Drake nel prossimo film dedicato ad Uncharted. L'annuncio ha ovviamente sollevato ipotesi legate alla possibile trasmissione di un primo trailer legato alla pellicola cinematografica in lavorazione: che possa essere l'occasione giusta?



Ma non solo cinema, grandi notizie da Geoff Keighley giungono infatti anche sul fronte musicale, con la conferma della presenza ai The Game Awards di un artista d'eccezione. La graffiante voce di Eddie Vedder, volto dei Pearl Jam, sarà infatti ospite nel corso della nottata, per una performance in diretta. Una grande conferma dell'impegno dell'organizzazione, che lo scorso anno aveva portato sul palco dell'evento i Green Day.



Ricordiamo che l'evento è in programma per la nottata del 10 dicembre. La Redazione di Everyeye seguirà ovviamente l'evento in diretta, con appuntamento sul Canale Twitch di Everyeye per una ricca maratona in compagnia!