The Game Awards: tre esclusive PlayStation tra i finalisti del premio Player's Voice

Accanto ai numerosi premi che verranno stabiliti da una giuria internazionale composta da esperti del settore, ai Game Awards 2020 del prossimo 10 dicembre verrà assegnato anche un riconoscimento popolare, chiamato Player's Voice, assegnato sulla base delle preferenze dei giocatori.

La votazioni, che si stanno svolgendo pubblicamente sul sito ufficiale dei Game Awards 2020, sono state articolate in tre fasi: nella prima c'era una lista di 20 giochi tra i quali poter scegliere, sfoltita a 10 nella seconda fase e destinata a rimpicciolirsi a cinque per il terzo round. Ebbene, il secondo giro di votazioni si è concluso meno di due ore fa, e ha stabilito la cinquina dei finalisti tra i quali i giocatori potranno scegliere il vincitore assoluto.

A contendersi il premio Player's Voice saranno Ghost of Tsushima, che nel secondo round ha racimolato il 14% dei voti, The Last of Us Part 2 (11%), Hades (10%), Marvel's Miles Morales (10%) e DOOM Eternal. Ben tre esclusive di casa Sony, l'indie rivelazione dell'anno e uno dei migliori sparatutto in prima persona dell'ultima generazione. Non ce l'hanno fatta ad andare in finale i pur ottimi Final Fantasy 7 Remake, Demon's Souls, Animal Crossing: New Horizons, Among Us e Ori and the will of the Wisps.

Avendo dominato sia nel primo che nel secondo round, Ghost of Tsushima continua a rappresentare il favorito per la vittoria finale. L'ultimo giro di votazioni comincerà nelle prossime ore, mentre il premio verrà assegnato alla cerimonia dei Game Awards 2020 che prenderà il via all'una nella notte tra il 10 e l'11 dicembre.