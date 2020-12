The Game Awards su Twitch: oltre 15 ore di diretta per l'ultimo evento dell'anno!

I The Game Awards sono da sempre l'evento che conclude l'annata videoludica, l'ultimo grande show prima delle festività di fine anno, prima di ripartire a gennaio con una ondata di novità che ci accompagneranno fino all'estate. Potevamo lasciarci sfuggire l'occasione di una mega maratona per i TGA 2020?

Giovedì 10 dicembre a partire da mezzogiorno saremo in diretta sul canale Twitch Everyeye e vi accompagneremo fino alle prime ore dell'alba del giorno successivo, in compagnia di tanti amici e ospiti speciali. Una diretta fiume che ci guiderà verso i Game Awards, in programma venerdì 11 dicembre alle 01:00 del mattino, lo show proseguirà fino alle 05:00 e noi andremo avanti fino alla chiusura dello stesso, lo seguiremo e commenteremo in diretta per tutta la notta.



In studio troveremo per tutta la durata dell'evento il Fossa insieme a Marco Mottura, Todd e Cydonia, in collegamento Alessandro Bruni e Giuseppe Arace oltre a ospiti del calibro di Sabaku, Falconero, Ualone, PlayerInside, MikeShowSha e Dario Moccia.



Oltre alle premiazioni dei migliori giochi dell'anno, ai The Game Awards 2020 non mancheranno le sorprese, Microsoft ha già confermato la sua partecipazione ai TGA, inoltre anche Tom Holland sarà presente sul palco dei Game Awards... vedremo il primo trailer di Uncharted Il Film?



Per scoprirlo non ci resta che attendere la notte tra il 10 e l'11 dicembre, ricordatevi che vi aspettiamo su Twitch dalle 12:00 di giovedì, vietatissimo mancare!