The Game Awards e voti del pubblico falsificati: parte l'indagine interna

Mancano ormai pochi giorni all'inizio dei The Game Awards, il celebre evento presentato da Geoff Keighley che segna un momento fondamentale per l'intero mercato videoludico e la stessa utenza, tra la votazione del miglior gioco dell'anno ed i nuovi annunci. Proprio per questo, negli ultimi giorni sono state aperte le votazioni del pubblico ai TGA.

Non si tratta certo di una pratica poco nota ai videogiocatori che seguono assiduamente l'evento: come di consueto, infatti, alla scelta del miglior gioco dell'anno per la critica italiana ed estera segue la votazione dei GOTY secondo il pubblico. Proprio per questo, l'8 dicembre è stato un grande momento di gioia per i fan delle varie produzioni candidate al premio più ambito nell'ambito videoludico, senza tenere conto dei grandi annunci legati all'importanza del palco dei TGA.

Tuttavia, nelle ultime ore sono emersi dei dettagli sulla possibile invalidazione di diversi voti provenienti dal pubblico: stando allo stesso Geoff Keighley, sembrerebbe che sia stata avviata da poco un'indagine interna sulle affermazioni che vedrebbero direttamente coinvolte le votazioni dell'utenza. A quanto pare, alcune voci diffusesi in rete dichiarano che ci siano stati dei voti assegnati da bot nella categoria Players' Voice.

L'accusa si fonda sulle dichiarazioni di alcuni utenti, i quali hanno accusato miHoYo, la casa di sviluppo dietro la creazione del kolossal videoludico Genshin Impact, di essersi accaparrata dei voti ai TGA garantendo valuta in-game gratuita. Questa scelta, denunciata dagli utenti in rete, avrebbe avuto come fine ultimo quello di garantirsi la possibile vittoria di vari premi ai The Game Awards, tra cui il sopracitato Players' Voice. Per il momento, però, ciò non troverebbe riscontro nella realtà dei fatti, che vede nessuna prova che possa dimostrare quanto affermato in rete. Inoltre, al momento a tenere testa a tutte le principali produzioni dell'anno è Sonic Frontiers.

"Cosa avete intenzione di fare tu ed il tuo team in merito all'evidente manomissione dei voti bottati - intendendo con questo termine la votazione di un titolo attraverso l'ausilio dei bot - che si sta verificando nella categoria Players' Voice?" Sono queste le domande poste a Geoff Keighley, che ha risposto affermando quanto segue: "Non so se si tratti di bot. Penso che si tratti della fanbase che si è attivata per supportare un gioco, o di un gioco che promuove la sua nomination ai suoi fan. Questa è parte della ragione per cui non abbiamo il 100% dei voti dei fan nella categoria principale. Tendenzialmente le compagnie promuovono le loro nomination e le fan base si prodigano nel guidare la votazione. Ma stiamo indagando sulla questione per ora".

L'attesa per i The Game Awards 2022 si fa sentire, anche se al momento vi è la speranza che questo recente avvenimento possa trovare un'immediata risoluzione prima della conclusione delle votazioni per la categoria dedicata alla scelta del miglior gioco dell'anno secondo l'utenza.