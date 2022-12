The Game Awards x Steam: al via grandi saldi sui migliori giochi dell'anno!

La partnership tra lo show videoludico e il negozio digitale di Valve si fa sempre più stretta. Dopo l'annuncio del concorso che mette in palio una Steam Deck gratis per ogni minuto dei The Game Awards 2022, prendono infatti il via gli speciali sconti Steam a tema Game Awards.

Per festeggiare la serata videoludica, la piattaforma offre infatti importanti promozioni dedicate ai videogiochi candidati nelle diverse categorie dei The Game Awards. L'iniziativa coinvolge sia alcuni dei migliori titoli del 2022 sia produzioni premiate in passato nello show condotto da Geoff Keighley. Di seguito, vi segnaliamo alcuni degli sconti più interessanti attualmente attivi su Steam:



Migliori giochi del 2022 in sconto

As Dusk Falls : proposto a 14,99 euro, scontato del 50%;

: proposto a 14,99 euro, scontato del 50%; LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker : proposto a 24,99 euro, scontato del 50%;

: proposto a 24,99 euro, scontato del 50%; Scorn : proposto a 29,99 euro, scontato del 25%;

: proposto a 29,99 euro, scontato del 25%; Stray : proposto a 21,59 euro, scontato del 20%;

: proposto a 21,59 euro, scontato del 20%; Tunic : proposto a 22,39 euro, scontato del 20%;

: proposto a 22,39 euro, scontato del 20%; Neon White : proposto a 17,59 euro, scontato del 20%;

: proposto a 17,59 euro, scontato del 20%; No Man's Sky : proposto a 27,49 euro, scontato del 50%;

: proposto a 27,49 euro, scontato del 50%; OlliOlli World : proposto a 17,99 euro, scontato del 40%;

: proposto a 17,99 euro, scontato del 40%; Return to Monkey Island : proposto a 18,39 euro, scontato del 20%;

: proposto a 18,39 euro, scontato del 20%; Teeenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge : proposto a 19,99 euro, scontato del 20%;

: proposto a 19,99 euro, scontato del 20%; The Quarry : proposto a 29,99 euro, scontato del 50%;

: proposto a 29,99 euro, scontato del 50%; Immortality : proposto a 12,59 euro, scontato del 25% (vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Immortality);

: proposto a 12,59 euro, scontato del 25% (vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Immortality); NBA 2K23 : proposto a 26,99 euro, scontato del 55%;

: proposto a 26,99 euro, scontato del 55%; A Palgue Tale: Requiem : proposto a 39,99 euro, scontato del 20%;

: proposto a 39,99 euro, scontato del 20%; Two Point Campus : proposto a 31,99 euro, cono uno sconto del 20%;

: proposto a 31,99 euro, cono uno sconto del 20%; Cult of the Lamb : proposto a 18,39 euro, cono uno sconto del 20%;

: proposto a 18,39 euro, cono uno sconto del 20%; NORCO : proposto a 10,49 euro, cono uno sconto del 30%;

: proposto a 10,49 euro, cono uno sconto del 30%; F1 22 : proposto a 29,99 euro, cono uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, cono uno sconto del 50%; I Was A Teenage Exocolonist: proposto a 19,19 euro, cono uno sconto del 20%;

Marvel's Guardians of the Galaxy : proposto a 55,29 euro, cono uno sconto del 21%;

: proposto a 55,29 euro, cono uno sconto del 21%; Kena: Bridge of Spirits : proposto a 19,99 euro, cono uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, cono uno sconto del 50%; Forza Horizon 5 : proposto a 38,99 euro, cono uno sconto del 35%;

: proposto a 38,99 euro, cono uno sconto del 35%; Deathloop : proposto a 19,79 euro, cono uno sconto del 67%;

: proposto a 19,79 euro, cono uno sconto del 67%; It Takes Two : proposto a 15,99 euro, cono uno sconto del 60%;

: proposto a 15,99 euro, cono uno sconto del 60%; Hades : proposto a 10,49 euro, cono uno sconto del 50%;

: proposto a 10,49 euro, cono uno sconto del 50%; Red Dead Redemption II : proposto a 19,79 euro, cono uno sconto del 67%;

: proposto a 19,79 euro, cono uno sconto del 67%; Return of the Obra Dinn : proposto a 11,75 euro, cono uno sconto del 30%;

: proposto a 11,75 euro, cono uno sconto del 30%; Guilty Gear: Strive: proposto a 29,99 euro, cono uno sconto del 25%;

Gli sconti a tema The Game Awards resteranno attivi su Steam per un periodo di tempo limitato. Segnaliamo inoltre la possibilità di approfittare nei prossimi giorni anche del Festival delle Demo, con tanti giochi da provare gratis su Steam.