The Gamers Gallery è l'iniziativa di Sony dedicata a immagini e fan-art PlayStation

Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato una nuova iniziativa con cui darà libero sfogo alla creatività della community PlayStation. Con The Gamers Gallery, i giocatori potranno mostrare pubblicamente i propri scatti o le proprie fan-art dedicate ai giochi disponibili su PS5 e PS4.

Nell’ottica di coinvolgere la Community e di dare a tutti la possibilità di mostrare le proprie abilità creative, Sony Interactive Entertainment Italia ha creato una sezione ad hoc nel sito PlayStation Gamer Board, attiva fino al 13 agosto, all’interno della quale gli utenti potranno caricare immagini in game o opere di fan-art dedicati ai titoli disponibili per PS4 o PS5.

A partire da oggi, quindi:

Si potrà caricare anche più di un contenuto (con un limite di tre file per upload);

Tutti gli utenti che faranno login potranno votare i contenuti degli altri;

I migliori contenuti verranno poi pubblicati sui canali ufficiali di PlayStation Italia.

Mostrate quindi il vostro talento inviando un'immagine in-game o un'opera di fan-art dedicata ad un titolo per PS4 o PS5. I contributi più votati dalla community e dalla giuria riceveranno ampio risalto sui social PlayStation. Per partecipare potete salvare una schermata di gioco tramite il pulsante "Create" su PS5 o "Share" su PS4, fotografare lo schermo del tuo televisore/monitor, o proporre una tua composizione grafica originale dedicata ad un titolo per PS5 o PS4. Una volta deciso quali contenuti proporre, vi basterà accedere tramite il vostro account PSN e caricare il materiale. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata a The Gamers Gallery.