The Gap: il thriller in soggettiva si presenta in video su PC, PS5 e Xbox Series X/S

Gli sviluppatori di Label This e gli editori di Crunching Koalas aprono il Future Games Show della Gamescom 2022 con l'annuncio ufficiale di The Gap, un thriller soprannaturale da vivere rigorosamente in soggettiva su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La sinossi che accompagna la presentazione di The Gap ci aiuta a tratteggiare i contorni ludici, narrativi e strettamente contenutistici di quest'opera che racconterà la storia di un uomo in cerca di una cura per la malattia che ha colpito la sua famiglia. Il nostro alter-ego dovrà scavare sempre più a fondo nella propria psiche per far riaffiorare i ricordi più reconditi nella speranza, così facendo, di scoprire la cura.

"Joshua Hayes è un neuroscienziato la cui famiglia è stata colpita da una rara malattia genetica che divora lentamente i ricordi, annullando l’integrità mentale e la personalità di coloro che ne sono affetti. Le difficoltà della famiglia vengono mostrate attraverso la lente dei ricordi, tanto dei momenti migliori quanto di quelli peggiori.

Joshua fa parte di un programma sperimentale per la cura della malattia condotto da Neuraxis, colosso della biotecnologia, ma si ritrova invischiato in un intrigo aziendale. Mentre esplora spazi grezzi e minimalisti, si imbatte in oggetti che fungono da porte d'accesso al suo passato."

Il lancio di The Gap è previsto nei prossimi mesi su PC e in esclusiva per console Sony e Microsoft di ultima generazione. In attesa di saperne di più su questo titolo, vi lasciamo in compagnia del video di annuncio.