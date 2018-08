The Gardens Between e Moonlighter tra i nuovi giochi indie in arrivo su Switch

Durante un nuovo Mini Direct trasmesso pochi minuti fa, Nintendo ha annunciato a sorpresa una serie di nuovi giochi indipendenti in arrivo su Switch nei prossimi mesi. Tra questi troviamo anche The Gardens Between e Moonlighter.

The Gardens Between venne annunciato da Sony durante la Paris Games Week 2017, presentandosi come puzzle game dalle tinte surreali con protagonisti Arina e Frendt, una ragazza e un ragazzo stretti da un forte legame di amicizia. Il gioco arriverà il 20 settembre su PlayStation 4, PC e anche su Nintendo Switch lo stesso giorno.

Moonlighter si propone invece come un Action RPG con visuale dall'altro, ispirato ai capitoli 2D di The Legend of Zelda: nel gioco si vestono i panni di Will, un negoziante avventuroso che segretamente sogna di diventare un eroe. Dopo il debutto su PS4 e PC, il titolo arriverà anche sulla console ibrida Nintendo durante il prossimo autunno.

Tra gli altri giochi indipendenti in arrivo su Nintendo Switch nei prossimi mesi ricordiamo Night Call (inizio 2019), Streets of Rogue (inverno), Children of Morta (inizio 2019), Baba is You (autunno), Slay the Spire (inizio 2019) e Terraria (2019), senza dimenticare Everspace, This War of Mine, Monster Boy e Windjammers 1 e 2.