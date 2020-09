The Getaway: il gioco che sfidò GTA potrebbe tornare su PS5? Ripercorriamone la storia

Nonostante il dominio incontrastato della serie GTA nel settore degli open world a sfondo criminale, sono molti i giochi che negli anni hanno provato a fornire una visione della malavita ben diversa da quella dei capolavori a marchio Rockstar. Non solo Mafia, ma anche The Getaway, titolo uscito nel 2002 e sviluppato da Sony London Studio.

Di recente, un ex dipendente dello studio ha condiviso alcune indiscrezioni legate al ritorno della serie, provenienti da una fonte non meglio specificata dei PlayStation Studios. Nel raccontare l'accaduto, Rouse ha riferito di essere ancora in contatto con diversi membri dei PlayStation Studios e di aver appreso dell'esistenza del nuovo The Getaway presumibilmente esclusivo per PS5.

In attesa di saperne di più abbiamo deciso di ripercorrere la storia della serie con un video celebrativo che trovate in apertura. Quella che si spalancò dinanzi agli occhi dei videogiocatori nel 2002 era una Londra digitalizzata di rara bellezza: i traguardi tecnici raggiunti da The Getaway rasentavano l'eccellenza, e garantivano un realismo visivo di grande impatto per l’epoca. La realizzazione grafica si muoveva di pari passo con una ricostruzione fedele ed appariscente, alla ricerca di una spiccata verosimiglianza, che permettesse al gioco di prendere le distanze dal suo diretto concorrente, ossia il Grand Theft Auto di Rockstar Games.

Al gioco originale hanno fatto seguito The Getaway Black Monday nel 2004 e lo spin-off Gangs of London per PSP. Per anni si è parlato di un possibile The Getaway 3 per PlayStation 3 ma le cose sono poi andate diversamente e il gioco non ha mai visto la luce. Lo vedremo su PS5?