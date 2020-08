The Getaway tornerà su PS5? Ne parla un ex dipendente di Sony London

In uno dei suoi ultimi interventi sui social, l'ex dipendente di Sony London, Mike Rouse, ha condiviso una serie di indiscrezioni legate al ritorno della serie di The Getaway su PS5 provenienti da una fonte non meglio specificata dei PlayStation Studios.

Nel raccontare l'accaduto nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, Rouse ha riferito di essere ancora in contatto con diversi membri dei PlayStation Studios e di aver appreso dell'esistenza di questo progetto, presumibilmente nextgen ed esclusivo per PS5, legato alla controversa proprietà intellettuale di The Getaway.

A tal riguardo, Rouse rimarca il concetto asserendo di aver "sentito che Sony ha qualcosa in cantiere su The Getaway": le indiscrezioni raccolte dall'ex dipendente di Sony London Studio risalgono alla fine dello scorso anno e, a suo dire, si sono ripetute nel corso del 2020, pur specificando di non aver ricevuto ulteriori dettagli sulla natura di questo progetto o delle conferme sull'effettivo sviluppo di un videogioco da lanciare su questa o sulla prossima generazione di console PlayStation.

Che si tratti del prototipo di uno dei primi titoli first party di Sony per PS VR 2 di PS5? Negli ultimi anni, Sony London Studio si è specializzata nella realizzazione di titoli in Realtà Virtuale come Blood & Truth o la collezione di PlayStation VR Worlds, e questo senza citare le voci di corridoio rimbalzate in rete a inizio 2019 sullo sviluppo di un nuovo The Getaway.