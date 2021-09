The Good Life arriverà su Xbox Game Pass: nuovo trailer al TGS 2021

Annunciata in origine nell'ormai lontano 2017, la nuova avventura investigativa firmata da Swery 65 è ormai in procinto di debuttare sul mercato videoludico.

In vista del Day One, The Good Life si è dunque presentato allo show organizzato da Microsoft in occasione del Tokyo Game Show 2021. Durante l'evento, trasmesso in diretta streaming, il team di White Owls ha presentato un trailer inedito per la propria produzione. Disponibile direttamente in calce a questa news, il filmato ha non soltanto confermato la data di uscita di The Good Life, ma ha anche offerto un gradito annuncio per gli utenti verdecrociati.

Atteso per il prossimo 15 ottobre 2021, The Good Life approderà infatti nel catalogo Xbox Game Pass in coincidenza con il Day One. Sin dal giorno del debutto, dunque, i giocatori abbonati al servizio di casa Microsoft potranno avere libero accesso al titolo senza alcun tipo di costo aggiuntivo. Dopo aver dato i natali alla serie di Deadly Premonition, la creatività di Swery 65 è ora pronta a proporre al pubblico una IP completamente inedita.



Nel corso dell'appuntamento nipponico organizzato dal team di Microsoft, sono inoltre giunte ulteriori buone notizie per il servizio verdecrociato, con l'annuncio dell'ingresso di Scarlet Nexus nel catalogo di Xbox Game Pass.