The Good Life: campagna Kickstarter conclusa con successo, raccolti oltre 620.000 euro

Poche ore fa è giunta alla conclusione la campagna Kickstarter di The Good Life: il nuovo progetto di Swery 65 ha è stato finanziato con successo, riuscendo a raccogliere 81.030.744 yen (circa 623.000 euro) a fronte di una richiesta di 68.000.000 yen.

Salvo imprevisti ed eventuali rinvii, The Good Life arriverà quindi su Playstation 4 e PC nel corso del terzo trimestre del 2019. Niente da fare, purtroppo, per la versione Nintendo Switch: le donazioni dei fan non sono state sufficienti a raggiungere lo stretch goal (fissato a 88 milioni di yen) che avrebbe garantito lo sviluppo di The Good Life sulla console ibrida della Grande N. Tramite una nota su Kickstarter, Swery 65 ha ringraziato tutti i giocatori che hanno partecipato alla campagna e le altre aziende che hanno supportato e pubblicizzato il titolo. “Al fine di onorare il vostro caloroso supporto, faremo di The Good Life un gioco fantastico. Solo così potrò sdebitarmi con tutti voi. Questo progetto ha appena raggiunto la linea di partenza. Incontreremo innumerevoli ostacoli e difficoltà sul nostro cammino. Ma non ci arrenderemo. Vi daremo un prodotto divertente, continuate a fare il tifo per noi fino al giorno del lancio”, queste le parole dello sviluppatore.