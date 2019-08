The Good Life, il nuovo gioco di Swery 65, rimandato al 2020

Nonostante la campagna Kickstarter di successo e la promessa di consegnare il gioco entro la fine del 2019, il nuovo progetto di Swery 65, The Good Life, è stato rimandato al 2020. La spiegazione è semplice: lo sviluppatore vuole concentrarsi sulla qualità del titolo e lavorare su ulteriori dettagli.

C'è dunque bisogno di ancora un po' di tempo prima di vedere il prodotto finito, e ora la release dovrebbe essere prevista entro la primavera del 2020. Swery 65 è l'autore di Deadly Premonition e D4: Dark Dreams Don’t Die.

L'annuncio del ritardo è stato accompagnato da un video, che mostra la versione iniziale di The Good Life, e i progressi che ha fatto fino ad oggi, insieme ad alcune prime fasi di gameplay. Effettivamente ci sono molti più dettagli sia sul personaggio in sé, sia nell'ambientazione. La fotografia è ora a tutti gli effetti un mini-game, e ci sono sezioni di gioco in cui il protagonista viene trasformato in un gatto.

Su Kickstarter sono descritti nuovi aggiornamenti, tra cui una mappa più grande, meccaniche di giardinaggio e tante piccole cose. Noi vi lasciamo al video che trovate come di consueto in cima alla news. Che ne pensate del nuovo gioco di Swery 65?