The Good Life: il nuovo filmato ci porta in giro per le strade di Rainy Woods

ha pubblicato un breve filmato tratto da una tech demo diin cui ci vengono mostrate alcune delle strade e degli scorci di, la piccola cittadina inglese di campagna che farà da sfondo alle vicende narrate nel gioco.

The Good Life ci racconterà la storia di Naomi, una fotografa sommersa dai debiti che accetta un lavoro a Rainy Woods, un paesino nelle campagne inglesi noto come la cittadina più felice del mondo. In questo luogo solo all'apparenza perfetto, si è verificato un omicidio. Indagando sulla vicenda, Naomi scopre uno sconvolgente segreto: al chiaro di luna gli abitanti si trasformano in cani e gatti: La stessa sorte toccherà alla protagonista, il nostro obiettivo sarà dunque scoprire il mistero dietro questi curiosi avvenimenti, risolvere il caso di omicidio ed estinguere i nostri debiti.

Il futuro di The Good Life al momento è nelle mani dei giocatori: il nuovo titolo di Swery65 è infatti protagonista di una campagna Kickstarter che si concluderà fra 33 giorni. White Owls è già riuscita a raccogliere circa 165.000 euro, ma necessita di poco più di mezzo milione per proseguire nello sviluppo e lanciare il gioco nel terzo trimestre del 2019 su Playstation 4 e PC.