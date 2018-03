The Good Life: al via la campagna Kickstarter del nuovo gioco di Swery65

Dopo il fallimento della raccolta fondi da 1.5 milioni di dollari su Fig,, il nuovo progetto di Swery65, approda su Kickstarter con una nuova campagna di founding, questa volta con un obiettivo di base più abbordabile.

La cifra richiesta per il finanziamento del nuovo titolo dell'autore di Deadly Premonition e D4: Dar Dreams Don't Die è fissata a 68 milioni di yen (circa 523.000 euro). Nel momento in cui scriviamo, sono stati raccolti 38,732 euro, se siete interessati al progetto e volete contribuire, vi basta andare sull'apposita pagina di Kickstarter.

In The Good Life indosseremo i panni di Naomi, fotografa statunitense che nel tentativo di pagare i suoi grossi debiti accetta un lavoro a Rainy Woods, una località situata nella campagna inglese conosciuta come "la cittadina più felice del mondo" in cui si è verificato un omicidio. Durante il suo soggiorno, Naomi vive alcune esperienze decisamente bizzarre che la la porteranno a scoprire il segreto del paese: al calar della notte gli abitanti si trasformano in cani e gatti. Le scelte del giocatore influenzeranno il corso degli eventi, così come il comportamento e il ruolo dei cittadini. Gli obiettivi del gioco saranno principalmente due: guadagnare abbastanza denaro per ripagare i propri debiti scattando fotografie e risolvere il mistero dietro l'omicidio.

Se la campagna di raccolta fondi andrà a buon fine, The Good Life sarà lanciato durante il terzo trimestre del 2019 su PC e Playstation 4.