The Grass of Genesis: video gameplay per il Tomb Raider cinese in Unreal Engine 5

Ad aggiungersi alle già numerose produzioni orientali che sfoggiano l'Unreal Engine 5 e propongono meccaniche ludiche ispirate a prodotti di successo troviamo anche The Grass of Genesis.

Il titolo in questione non è altro che una versione cinese di Tomb Raider, dal momento che l'estetica della protagonista ed il gameplay si rifanno in maniera marcata alla trilogia reboot della serie Crystal Dynamics. Come si può notare nel filmato pubblicato di recente, si tratta di un action adventure con visuale in terza persona che alterna fasi da sparatutto ad altre più incentrate sull'azione, senza però trascurare la componente narrativa, vista la presenza massiccia di sequenze d'intermezzo.

Nel corso della demo mostrata dal team di sviluppo, vediamo la giovane donna che affronta un gruppo di soldati pesantemente armati e dotati di tecnologia avanzata, la quale include anche un possente mech che viene distrutto nelle sequenze finali a suon di piombo. La protagonista può infatti utilizzare armi di vario genere, visto che si passa dalle semplici pistole a shotgun e fucili d'assalto.

Per chi non lo sapesse, il gioco è in lavorazione presso WELL-LINK, una software house cinese molto conosciuta in oriente per via delle sue abilità nel cloud gaming (non a caso ha collaborato alla realizzazione della versione in cloud di Genshin Impact). A tal proposito, il gioco sembra essere previsto esclusivamente sulla piattaforma dell'azienda e, stando alle sue dichiarazioni, potrà essere giocato fino a risoluzione 8K e a 120 fotogrammi al secondo.

Non ci resta che lasciarvi al lungo video gameplay. Buona visione!