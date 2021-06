The Great Ace Attorney Chronicles: focus sul gameplay nei video dell'evento E3 di Capcom

La collezione delle iconiche avventure investigative di Capcom, The Great Ace Attorney Chronicles, si ritaglia un importante spazio nell'ultimo show approntato dall'azienda giapponese in occasione dell'E3 2021.

Il doppio trailer proposto da Capcom al pubblico della kermesse digitale losangelina si focalizza sull'esperienza di gioco da vivere nelle versioni attualizzate delle due avventure dell'antenato di Phoenix Wright lanciate originariamente tra il 2015 e il 2017 su sistemi mobile e 3DS.

Le Cronace di The Great Ace Attorney sono ambientate cronologicamente alla fine del 19° secolo e narrano le gesta dell'avvocato difensore Ryunosuke Naruhodo. L'antenato dell'eroe della serie porterà all'attenzione della Corte numerosi casi, con misteri da risolvere insieme al detective locale Herlock Sholmes.

Con l'arrivo in Occidente della doppia raccolta del giovane avvocato Ryunosuke, la collezione vanterà dialoghi ridoppiati in inglese, un comparto grafico riadattato e una pletora di innovazioni tra interfaccia, sistema di controllo e menù.

Il grido "OBIEZIONE!" tornerà a risuonare nelle aule di tribunale di The Great Ace Attorney Chronicles a partire dal 27 luglio con l'uscita del titolo su PC (Steam), Nintendo Switch e PlayStation 4 (come pure su PS5 in retrocompatibilità).