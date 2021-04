The Great Ace Attorney Chronicles è realtà: Shu Takumi conferma l'arrivo in Occidente

Con un video messaggio di Shu Takumi, Capcom conferma di essere al lavoro su The Great Ace Attorney Chronicles, la collezione delle avventure investigative di The Great Ace Attorney che non hanno mai visto la luce in Occidente.

Cronologicamente ambientate alla fine del 19° secolo, in pieno periodo Meiji e in epoca Vittoriana in Inghilterra, le Cronache di The Great Ace Attorney narrano le gesta compiute dall'avvocato difensore Ryunosuke Naruhodo. Nei suoi panni, i giocatori dovranno svelare i misteri nascosti dietro 10 casi insieme a un cast di personaggi che lo stesso Takumi descrive come "bizzarri e decisamente sopra le righe", ivi compreso il detective locale Herlock Sholmes.

La trasposizione occidentale delle avventure dell'antenato di Phoenix Wright vanterà dei dialoghi ridoppiati in inglese per i due capitoli originari giapponesi e tutte le migliorie previste tra comparto grafico, gameplay e funzionalità rispetto alle versioni lanciate tra il 2015 e il 2017 su sistemi mobile e Nintendo 3DS.

A conferma delle anticipazioni di febbraio sulla valutazione di The Great Ace Attorney Chronicles, la collezione è perciò attesa al lancio per il 27 luglio di quest'anno su PC, Nintendo Switch, PS4 e, in versione retrocompatibile, su PlayStation 5.