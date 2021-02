The Great Ace Attorney Chronicles valutato per PS4, Switch e PC: annuncio in vista?

Dal web ci giunge notizia che la Taiwan Digital Game Rating Committee, l'ente che si occupa di valutare e catalogare i videogiochi in uscita sul mercato del paese dell'Estremo Oriente, ha inserito nel proprio database The Great Ace Attorney Chronicles per PlayStation 4, Switch e PC.

L'esistenza di questa collection, che presumibilmente contiene i due capitoli della serie The Great Ace Attorney, era già stata suggerita dal grande leak che ha interessato Capcom lo scorso mese di novembre. I due giochi, ricordiamo, sono usciti rispettivamente nel 2015 e nel 2017 su Nintendo 3DS, iOS e Android, ma non hanno mai varcato i confini del Giappone. Pertanto, siamo sicuri che l'eventuale conferma da parte di Capcom renderebbe felici tutti i fan occidentali della celebre serie a tinte legali.

A differenza degli altri episodi della nota serie, The Great Ace Attorney è ambientato a Londra a cavallo tra il 19° e il 20° secolo, in un'epoca indicata in Giappone come Periodo Meiji e in Occidente come Era Vittoriana. Le storie si focalizzano su Ryūnosuke Naruhodō, studente inglese Teito Yūmei University e antenato di Phoenix Wright, protagonista degli episodi della serie regolare di Ace Attorney. Ryūnosuke è un giovane con un forte senso di giustizia, ma che finisce spesso per mettersi in pericolo. Durante le sue avventure incontra persino Sherlock Holmes, affiancato da Iris Watson, figlia prodigio del deceduto John H. Watson.