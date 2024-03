The Great Web verrà integrato in Marvel's Spider-Man 3? Insider lancia indizi

Il fiume in piena dei rumor di Silknigth su FF9 Remake, Bloodborne Remaster, Starfield su PS5 e TLOU 2 su PC prosegue con una nuova, interessante riflessione legata al futuro di Spider-Man The Great Web.

Il sedicente leaker sostiene infatti che la cancellazione di Spider-Man The Great Web non abbia comportato la 'distruzione' del lavoro svolto dal team che stava dando forma a questa avventura multiplayer in esclusiva PlayStation 5.

Prendendo spunto dalle imbeccate delle sue fonti anonime, Silknigth spiega che "non sono solito commentare anticipazioni tratte da informazioni rubate, ma affermare in modo così deciso che un gioco del genere sia stato annullato non mi sembra corretto. Certo, i videogiochi moderni attraversano molte fasi di sviluppo e, nel tempo, molto spesso si trasformano in qualcosa di diverso dall'idea originaria. O magari diventare parte di qualcos'altro".

L'ultimo appunto di Silknigth suggerisce quindi non la 'cancellazione totale' di The Great Web, bensì la sua integrazione in un progetto più ampio. Nell'accesa discussione che sta animando i social a seguito delle anticipazioni dell'insider, c'è anche chi ritiene che le scene immortalate nel video leak di Spider-Man The Great Web possano essere la base perfetta per una modalità multiplayer complementare e parallela alla campagna principale di Marvel's Spider-Man 3. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.

