The Guardian: i migliori giochi del 2020? Vince Animal Crossing: New Horizons

Negli ultimi giorni dell'anno riviste e portali specializzati tirano le somme sulla produzione videoludica della stagione. Quello che sta per finire ha visto però un crescente interesse anche della stampa "generalista" e il famoso giornale britannico The Guardian ha deciso di proporre la sua personale classifica dei migliori giochi del 2020.

Da qualche mese infatti il quotidiano anglofono ha deciso di dedicare una sezione all'industria di videogiochi con tanto di giornalisti specializzati. Da qui la classifica dei 15 migliori titoli del 2020 secondo il The Guardian:

Animal Crossing: New Horizons Hades The Last of Us Parte 2 Demon's Souls Ori and the Will of the Wisps Kentucky Route Zero Microsoft Flight Simulator Yakuza: Like a Dragon Doom Eternal Fall Guys Spider-Man: Miles Morales If Found... Spiritfarer Among Us Spelunky 2

In particolare sul vincitore della classifica, Animal Crossing: New Horizons, The Guardian ha espresso parole al miele, in riferimento anche alla particolarità dell'annata pandemica: "Il gioco di punta, il simulatore di una vita alternativa su un'isola deserta che ha fornito una via di fuga alla creatività di milioni di giocatori, ci ha fatto uscire con i nostri amici e ha dato vita a migliaia di meme. Animal Crossing è sempre stato un buon gioco ma questa versione è arrivata al momento giusto offrendo una fuga rilassante dal mondo reale che stava diventando spaventoso e imprevedibile. Per molti il 2020 sarà ricordato come l'anno di Animal Crossing tanto quanto l'anno della pandemia". Insomma, voi cosa ne pensate?