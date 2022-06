The Guild 3 arriva su PC in versione completa: alla scoperta del gestionale medievale

Dopo una lunga fase trascorsa in Accesso Anticipato su Steam, THQ Nordic celebra il lancio della versione completa di The Guild 3, l'ambizioso gestionale ad ambientazione medievale sviluppato da Purple Lamp e GolemLabs.

Il nuovo capitolo dell'ormai storica serie strategica di The Guild offre agli appassionati del genere l'opportunità di creare una propria dinastia e di farla prosperare nei secoli in un mondo, come quello dell'Europa centrale del 1400, in continuo mutamento.

Ciascun utente deve dimostrare la propria bravura nel commercio e nella vita sociale, discricandosi tra intrighi di palazzo e scelte dirimenti che si rifletteranno nel corso dell'intera partita. Come da tradizione per questa IP, anche in The Guild 3 sarà possibile sperimentare un mix di simulazione economica e storica, strategia e attività GDR in tempo reale, con il sottofondo musicale di una colonna sonora medievale e la possibilità di immergersi ulteriormente nelle atmosfere del titolo grazie al supporto alla lingua italiana con la traduzione dell'interfaccia e dei sottotitoli.

In attesa di proporvi la nostra analisi approfondita sui contenuti ludici, grafici e squisitamente visivi della versione completa dell'ultimo gestionale a tinte sim-life di THQ Nordic, vi lasciamo in compagnia delle immagini ingame di The Guild 3.