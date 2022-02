The Gunk arriva presto su Steam con la nuova Modalità Foto

A pochi mesi dal lancio avvenuto in esclusiva all'interno dell'ecosistema Microsoft e immediatamente in Xbox Game Pass, The Gun si appresta a debuttare anche su altri store per PC.

Il publisher Thunderful Games e lo studio Image & Form Games hanno annunciato che The Gunk verrà lanciato su Steam e su altri store per PC nel corso della primavera. Gli sviluppatori ne hanno inoltre approfittato per rimettere mano al codice del gioco e preparare un nuovo aggiornamento che verrà pubblicato assieme alle nuove versioni introducendo la nuova Modalità Foto e quattro lingue addizionali, ossia il Portoghese Brasiliano, il Giapponese, il Cinese Semplificato e il russo (i sottotitoli italiani sono presenti fin dal day one dello scorso 16 dicembre su Xbox e Microsoft Store). Trovate un'anteprima delle funzioni e delle potenzialità della Modalità Foto nelle immagini allegate a questa notizia.

The Gunk, ricordiamo, è un action-adventure in terza persona story-driven con protagonista Rani, un'esploratrice spaziale alla continua ricerca di opportunità di guadagno. Quando atterra su un pianeta alieno assieme alla compagna Beck, scopre un habitat minacciato dal gunk, una sostanza fino a quel momento sconosciuta. Munita di un guanto aspirante, dovrà liberare il mondo dal parassita tossico e dai mostri che ha corrotto, e al contempo svelare gli antichi segreti che si nascondono in caverne, giungle rigogliose e profondi canyon. Leggete la nostra recensione di The Gunk.