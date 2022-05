The Gunk: l'avventura aliena sbarca su Steam e riceve la Photo Mode

Il preannunciato arrivo su Steam di The Gunk si concretizza e i ragazzi di Image & Form Games celebrano il grande evento esortando tutti gli emuli dell'esploratrice spaziale Rani a festeggiare con la Photo Mode.

Disponibile dal 16 dicembre 2021 su Xbox One, Series X/S e Microsoft Store, The Gunk è un action adventure che cala i patiti del genere nei panni di un'esploratrice atterrata su di un pianeta alieno infestato da una misteriosa sostanza senziente conosciuta, appunto, come il Gunk.

L'opera ultima degli autori di SteamWorld è caratterizzata da un gameplay orientato alla risoluzione di enigmi e alle sfide da affrontare contro le bizzarre creature che infestano il mondo extraterrestre. Grande enfasi viene riposta anche nella manipolazione e nell'interazione con l'ambiente attraverso il Power Glove, uno strumento multifunzione che permette a Rani di difendersi e acquisire dati scientifici sugli enigmatici conglomerati di Gunk.

Se volete saperne di più sull'ultima avventura aliena di Image & Form e Thunderful Games, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete tuffarvi nelle atmosfere di questa esperienza action adventure leggendo la nostra recensione di The Gunk.