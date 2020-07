The Gunk: i creatori di SteamWorld svelano la nuova avventura per PC, Xbox One e Series X

Dopo aver dato forma alla serie di SteamWorld, gli sviluppatori del team Thunderful annunciano ufficialmente The Gunk con un video che illustra le dinamiche di gameplay e l'ambientazione fantascientifica di questo intrigante action adventure in arrivo su PC, Xbox One e Xbox Series X.

Con The Gunk, il collettivo di Thunderful ci proietta in un mondo vasto ed esotico per farci intraprendere una pericolosa missione piena di combattimenti contro creature terrificanti e di puzzle impegnativi da portare a termine.

Il nostro compito sarà quello di esplorare il pianeta alieno per svelarne i segreti più reconditi, il tutto nella speranza di riuscire a sopravvivere ai mostri che si nascondono tra le bizzarre arcologie che imperlano il paesaggio.

Il filmato di annuncio mostra anche lo strumento multifunzione di cui è equipaggiato il protagonista e che, con ogni probabilità, dovremo potenziare e personalizzare nel corso della storia attingendo agli oggetti strappati ai nemici di turno o recuperati all'interno degli scenari, similarmente a quanto avviene nella serie di SteamWorld.

Come tutti gli altri videogiochi mostrati durante l'evento Xbox del 23 luglio, anche The Gunk potrà essere fruito "gratuitamente" da coloro che sono iscritti a Xbox Game Pass, tanto su PC quanto su console.