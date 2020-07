The Gunk è un'esclusiva Xbox Series X 'perché è la console più potente', secondo Thuderful

A margine dell'evento Xbox Games Showcase del 23 luglio scorso, e del reveal di The Gunk, il CEO di Thunderful Brjann Sigurgeirsson ha spiegato perchè il suo team ha deciso di proporre la versione nextgen del titolo in esclusiva su Xbox Series X.

L'amministratore delegato di Thunderful specifica dalle pagine di WCCFTech che "dopo un certo periodo di sviluppo, per noi era diventato ovvio che The Gunk avrebbe richiesto molta potenza computazionale. Siamo sempre riusciti a snellire i nostri giochi, ma The Gunk è tutto un tripudio di elementi grafici che risuonano in modo spettacolare. Dovevamo fare una scelta: o decidavamo di ridurne considerevolmente la grafica, o avremmo dovuto parlare con i ragazzi che posseggono l'hardware più potente. E così siamo andati a parlare con cui ha l'hardware più potente".

A detta di Sigurgeirsson, quindi, il livello di dettaglio intravisto nel filmato di presentazione di The Gunk sarebbe stato impossibile da raggiungere su altre piattaforme oltre i PC e, in ambito console, Xbox Series X, se non con delle limitazioni considerevoli nel comparto grafico come quelle che, sempre in base alla situazione delineata dal boss di Thunderful, dovrebbero caratterizzare l'edizione Xbox One, quantomeno sotto il profilo della risoluzione o del framerate.

Dopo aver specificato che The Gunk sarà un'esclusiva pura delle piattaforme Microsoft, Sigurgeirsson ha confermato che il titolo arriverà nella seconda metà del 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.