The Gunk per PC, Xbox e Game Pass: il video della Gamescom svela la finestra di lancio

I ragazzi di Thunderful Games presenziano all'Xbox Gamescom Showcase per darci modo di ammirare le prime scene di gameplay di The Gunk e svelare la finestra di lancio di questa ambiziosa avventura sci-fi venata di elementi platform e survival.

Il filmato confezionato dagli autori di SteamWorld ci permette di ammirare alcune delle numerose abilità sbloccabili impugnando lo strumento multifunzione equipaggiato dalla protagonista, un'esploratrice del futuro recatasi su di un pianeta alieno per svelarne i segreti più reconditi.

Per farsi strada tra le bizzarre arcologie che dominano il paesaggio, la nostra intrepida alter-ego dovrà interagire con le creature del posto e studiarne il comportamento per poter capire come comportarsi per liberare lo scenario dalla melma antigravitazionale che sembra essere la causa scatenante delle anomalie climatiche osservate dallo spazio.

Il nuovo video ne conferma l'arrivo sin dal day one nel catalogo dei giochi fruibili "gratis" dagli abbonati a Xbox Game Pass e, soprattutto, annuncia l'arrivo dell'avventura sci-fi su PC, Xbox One e Xbox Series X/S nel corso del mese di dicembre, rimarcando così le ultime dichiarazioni di Thunderful sul mancato rinvio al 2022 di The Gunk.