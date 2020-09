The Gunk su Xbox Series X: niente Switch o PS5 per 'la forte partnership con Microsoft'

Lo sviluppatore capo di Image & Form, Ulf Hartelius, è intervenuto ai microfoni di GamingBolt per spiegare il motivo dell'esclusiva Xbox Series X di The Gunk (oltreché su Series S, PC e Xbox One) e quindi del mancato arrivo dell'avventura sci-fi su PlayStation 5 o Nintendo Switch.

L'alto esponente della software house svedese che ha conquistato visibilità internazionale con il successo della serie di SteamWorld specifica infatti che The Gunk rappresenta "un importante passo in avanti per noi di Image & Form, e dal momento che volevamo concretizzare il nostro sogno sapevamo di dover trovare un partner forte. Microsoft si è dimostrata entusiasta del nostro progetto sin dalle prime conversazioni che abbiamo intrattenuto per presentarglielo".

Dietro all'esclusività di The Gunk su piattaforme dell'ecosistema Xbox (ivi compreso PC Windows 10), c'è perciò la volontà degli autori di Goteborg di appoggiarsi a un partner forte per promuovere e, magari, contribuire attivamente allo sviluppo di questa interessante proprietà intellettuale. Anche per questo, alla domanda postagli dalla redazione di GamingBolt sull'eventuale arrivo in un secondo momento di The Gunk su PS4, PS5 e Nintendo Switch, Hartelius ha risposto con un laconico "purtroppo no".

L'uscita di The Gunk è prevista nella seconda metà del 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X ed S: sin dal lancio, il titolo entrerà a far parte del catalogo dei giochi fruibili "gratuitamente" dagli iscritti a Xbox Game Pass, tanto su PC quanto su console verdecrociate.