The Gunk, nessun rinvio al 2022: novità in arrivo per l'avventura su PC, Xbox e Game Pass

Con un eloquente messaggio condiviso sui social, i rappresentanti di Thunderful Games tornano a parlare di The Gunk per anticipare l'arrivo di importanti novità e, soprattutto, per confermare la propria intenzione di lanciare il titolo nel corso del 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Game Pass.

In risposta ad una delle tante domande poste dagli appassionati in merito al lungo silenzio mediatico successivo al reveal trailer di The Gunk di luglio 2020, i curatori dei social del publisher svedese famoso per aver dato forma alla serie di SteamWorld smentiscono ogni rumor sul rinvio al 2022 di The Gunk e spiegano che "il gioco uscirà quest'anno. Molto presto condivideremo maggiori dettagli sul titolo".

Il post di Thunderful Games suggerisce così l'arrivo di un importante aggiornamento sullo sviluppo di The Gunk, magari accompagnato da un nuovo video gameplay o da un trailer in cinematica che ne sveli la data di uscita ufficiale.

Quanto al possibile porting su Switch, PS4 e PS5 della loro avventura intrisa di elementi action platform, gli esponenti dell'azienda europea hanno già chiarito la propria posizione e specificato che The Gunk è un'esclusiva Xbox per la forte partnership con Microsoft che ha consentito al titolo di prendere forma su piattaforme verdecrociate (PC Windows 10 compreso).