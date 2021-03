The Haunted PS1: ecco le Demo 2021 dei giochi horror PC ispirati alla prima PlayStation

Il grande successo ottenuto dall'edizione 2020 di The Haunted PS1 spinge il collettivo di appassionati di retrogaming a rilanciare l'iniziativa con una nuova, spumeggiante raccolta di esperienze horror "in stile PlayStation 1" per tutti i patiti del genere.

La collezione riprende la formula dei "dischi demo" allegati alle riviste videoludiche degli anni '90 e del primo decennio degli anni 2000. Diversamente da quanto organizzato nella passata edizione, con la produzione e la vendita in proprio di CD-ROM e booklet celebrativi, questa volta i ragazzi di The Haunted PS1 hanno deciso di organizzare un evento rigorosamente digitale per le ormai note problematiche legate all'emergenza Coronavirus.

Il fittizio Demo Disc 2021 di The Haunted PS1 è scaricabile in via del tutto gratuita sul portale del collettivo di appassionati di retrogaming; al suo interno trovano spazio ben 17 esperienze interattive sviluppate da designer patiti del genere. Sempre dal sito di The Haunted PS1 è possibile scaricare i booklet fan made e accedere ai link per scaricare singolarmente i giochi della raccolta, ciascuno dei quali è fruibile liberamente su PC.

I titoli della collezione rievocano l'estetica delle avventure horror fruibili sulla prima console PlayStation, con un comparto grafico volutamente "compresso" e meccaniche di gioco che si rifanno alla tradizione action, platform e adventure dell'epoca, come possiamo intuire ammirando il simpatico video confezionato dagli organizzatori di questo insolito festival del retrogaming. Ai più nostalgici, e ai più curiosi, consigliamo di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per andare alla scoperta dell'hardware e della storia della prima PlayStation col nostro ultimo speciale a firma di Patrizio Valeri.