The Haunting of Hill House e Midnight Mass: l'autore vorrebbe fare un videogioco horror

Da pochi giorni, il catalogo di Netflix ha accolto la nuova mini serie di Mike Flanagan (per tutti i dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate già la recensione di Midnight Mass), l'apprezzata Midnight Mass.

Firma cinematografica ormai da tempo associata all'inquietudine e all'orrore, l'autore si è guadagnato l'attenzione del grande pubblico soprattutto in seguito alla pubblicazione di The Haunting of Hill House su Netflix. In seguito, Flanagan ha doppiato il successo della serie TV con il suo sequel spirituale The Haunting of Bly Manor, esordito sempre all'interno del catalogo del colosso dello streaming.

Sembra tuttavia che l'autore non abbia soltanto la passione per le serie TV, ma anche per l'universo videoludico. All'idea di poter un giorno dar eventualmente vita ad un videogioco di genere horror, Mike Flanagan si è infatti dimostrato immediatamente entusiasta. La possibilità, già evocata in passato dall'autore stesso nel corso di un'intervista dedicata a Resident Evil: Village, è tornata di recente a farsi strada grazie al Tweet di un comune appassionato.



Tramite il cinguettio che trovate in calce a questa news, un fan di Mike Flanagan ha infatti provato a lasciar correre la fantasia, al pensiero di un horror game firmato dall'autore. A sorpresa, quest'ultimo ha replicato in prima persona, con un poco fraintendibile: "Ne sarei ENTUSIASTA!". Al momento, tuttavia, non sembrano esserci piani concreti all'orizzonte: sareste curiosi di scoprire quale potrebbe essere il risultato?