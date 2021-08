The Haunting: il papà di Abandoned conferma il nuovo gioco, sarà gratis e multipiattaforma

Il chiacchierato fondatore di Blue Box Game Studios, Hasam Kahraman, conferma il recente leak di The Haunting su PS Store: il nuovo videogioco del papà di Abandoned verrà lanciato come free to play e potrà essere scaricato gratis su PC, PlayStation e Xbox.

Nell'ultima intervista concessa da Kahraman a IGN.com, il boss di BB Game Studios non si è limitato a fornire delle tempistiche di lancio del gameplay di Abandoned ma ha voluto chiarire le ultime indiscrezioni su The Haunting per spiegare che "lo abbiamo lanciato in Early Access su Steam un anno fa ma era in una versione Alpha. Nel creare quel progetto, abbiamo imparato che se stai realizzando un gioco singleplayer con una storia non dovresti mai ricorrere alla formula Early Access perchè le persone non capiscono. La gente pensa 'Ehi, il gioco è disponibile, compriamolo e vediamo com'è', ma se lanci in Accesso Anticipato un singleplayer narrativo le cose non andranno bene perché un'esperienza simile non può essere proposta in versione incompleta o con dei bug".

Nel momento in cui scriviamo, The Haunting continua ad essere presente su Steam ma senza possibilità di acquisto: il team di sviluppo indicato dalla pagina Steam di The Haunting, CreateQ, secondo Kahraman sarebbe "un gruppo di quattro designer amici di Blue Box che si sta occupando di questo gioco come un progetto parallelo e sganciato dal loro lavoro principale. Si tratta di un gioco nato dalle idee originali di Blue Box, ma con trama e gameplay rielaborati da CreateQ".

A detta del papà di Abandoned, The Haunting verrà riproposto come un'esperienza completa, e scaricabile gratis, con Blue Box nel ruolo di editore: l'intenzione dichiarata di Kahraman è quella di pubblicare il titolo come free to play su Steam, su PlayStation Store e su Microsoft Store per console Xbox in contemporanea con il lancio del primo gameplay di Abandoned, previsto "tra pochi mesi".